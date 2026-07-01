Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισμαέλ Σαϊμπάρι. Οι Βαυαροί απέκτησαν τον Μαροκινό επιθετικό από την Αϊντχόφεν, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2031.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας για τον 25χρονο επιθετικό ο οποίος «λάμπει» στο εφετινό Μουντιάλ 2026 δεν γνωστοποιήθηκαν, ωστόσο δημοσιεύματα των ΜΜΕ αποτιμούν τη μεταγραφή σε ποσό που μπορεί να φτάσει έως και τα 55 εκατ. ευρώ.

«Η Μπάγερν απέκτησε τον Ισμαέλ Σαϊμπάρι (25 ετών) από την Αϊντχόφεν. Ο επιθετικός βρίσκεται αυτή την περίοδο με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά. Θα μετακομίσει από τους πρωταθλητές Ολλανδίας στο Μόναχο μετά το τέλος του τουρνουά», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Σαϊμπάρι μετακόμισε στην PSV το 2020, από τη βελγική Γκενκ. Έχει σημειώσει 42 γκολ σε 142 συμμετοχές με τον ολλανδικό σύλλογο, ενώ πέρσι έτρεξε την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας με 15 γκολ σε 27 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

«Από παιδί ονειρεύεσαι να υπογράψεις συμβόλαιο με έναν σύλλογο όπως η Μπάγερν. Όλοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο», δήλωσε ο Σαϊμπάρι και συνέχισε: «Η Μπάγερν διεκδικεί κάθε χρόνο τους σημαντικότερους τίτλους, όπως το Champions League, και θέλω να κατακτήσω όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια εδώ».

Στο Μουντιάλ σκόραρε στη νίκη του Μαρόκου με 1-0 επί της Σκωτίας και στο 4-2 απέναντι στην Αϊτή, ενώ ευστόχησε και στο τελευταίο πέναλτι της διαδικασίας απέναντι στην Ολλανδία στη φάση των «32».