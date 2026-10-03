Με δύο σημαντικές απουσίες θα αγωνιστεί το Βέλγιο κόντρα στη Γαλλία για το Nations League τη Δευτέρα (5/10), στο Stade de France. Ο αρχηγός Γιούρι Τίλεμανς και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε δέχτηκαν κίτρινη κάρτα σε διαδοχικά παιχνίδια και θα εκτίσουν ποινή ενός αγώνα!

Ο Ντε Μπρόινε ήταν ο ήρωας της εντός έδρας νίκης του Βελγίου με 3-0 επί της Τουρκίας στη Λιέγη, αλλά δέχτηκε κίτρινη κάρτα αργά στο παιχνίδι.

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