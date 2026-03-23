Το Βέλγιο θα στερηθεί τους Λεάντρο Τροσάρ και Χανς Βανάκεν για το επερχόμενο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα δώσει δύο φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Τροσάρ επέλεξε να μην συμμετάσχει στα φιλικά παιχνίδια απέναντι στις συνδιοργανώτριες του Μουντιάλ, Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ατλάντα το Σάββατο (28/3) και στο Μεξικό στο Σικάγο στις 31 Μαρτίου.

Ο επιθετικός της Άρσεναλ έχει μόλις πρόσφατα αναρρώσει από τραυματισμό στο ισχίο και, σε συνεννόηση με τον σύλλογό του, αποφασίστηκε να μην κληθεί, ώστε να συνεχίσει την αποθεραπεία του στο Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23/3) η βελγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο αρχηγός της Κλαμπ Μπριζ, Χανς Βανάκεν, συνεχίζει επίσης να αναρρώνει από τραυματισμό στο ισχίο και θα απουσιάσει από τα δύο φιλικά προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.