Πετυχαίνοντας δύο γκολ σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, η Άντερλεχτ έφερε τα κάτω-πάνω και επικράτησε με 2-1 της Σεντ Τρουϊντέν στο «Λόττο Παρκ», στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Jupiler Pro League, διευρύνοντας την παράδοση που τη θέλει να μην ηττάται από την αντίπαλό της από τις 25/11/18.

Κι όμως, προερχόμενη από πέντε σερί νίκες, η Σεντ Τρουϊντέν προηγήθηκε με το πέναλτι του Κεϊζούκε Γκότο (53’). Οι «μωβ» του Μπέσνικ Χάσι αντέδρασαν άμεσα και, αφού ισοφάρισαν με τον Νέιθαν-Ντίλαν Σαλιμπά (68’) έφτασαν στο «τρίποντο» με τον Νίλσον Ανγκούλο (71’), μειώνοντας στους τρεις βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Νωρίτερα, η Μαλίν προσέθεσε κι άλλο αλάτι στις πληγές της Σερκλ Μπριζ, κερδίζοντας με 3-2 στο «Γιαν Μπρεϊντέλ Στάντιον» (47’ Ναζίνιο, 90’+8’πέν. Μαγκνί – 35’ Χαμάρ, 39’ Λάουερμπαχ, 49’ Ντιουφ), με την ομάδα του Ονούρ Τσινέλ να μένει για όγδοο σερί ματς πρωταθλήματος (0-3-5) δίχως «τρίποντο». «Χτυπώντας» στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και του αγώνα, η Λα Λουβιέρ έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την «Ελίντους Αρίνα», υποχρεώνοντας σε ισοπαλία 2-2 (33’πέν. Τάνγκε, 76’ Οπόκου – 45’+6’ Φαλ, 90’+3’ Γκιγιό) τη Ζούλτε Βάρεγκεμ που έμεινε για έβδομη αγωνιστική δίχως νίκη (έξι ισοπαλίες, μια ήττα) κι απέτυχε να επιστέψει στην εξάδα.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 18ης αγωνιστικής της Jupiler Pro League έχουν ως εξής:

Σταντάρ Λιέγης-Λέουβεν 0-1

Σερκλ Μπριζ-Μαλίν 2-3

Ζούλτε Βάρεγκεμ-Λα Λουβιέρ 2-2

Αντερλεχτ-Σεντ Τρουϊντέν 2-1

Γάνδη-Αντβέρπ 14/12

Ντεντερ-Μπριζ 14/12

Σαρλερουά-Σεντ Ζιλουάζ 14/12

Γκενκ-Βέστερλο 14/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 37

Άντερλεχτ 34 -18αγ.

Σεντ Τρουιντέν 33 -18αγ.

Κλαμπ Μπριζ 32

Μαλίν 30 -18αγ.

Σταντάρ Λιέγης 24 -18αγ.

Γάνδη 23

Ζούλτε Βάρεγκεμ 23 -18αγ.

Γκενκ 23

Αντβερπ 20

Βέστερλο 20

Σαρλερουά 19

Λα Λουβιέρ 19 -18αγ.

Λέουβεν 19 -18αγ.

Σερκλ Μπριζ 13 -18αγ.

Ντέντερ 12