Ο Χρήστος Τζόλης -με τρία γκολ στα πρώτα 5 επίσημα ματς της σεζόν- συνεχίζει (και) την εφετινή σεζόν από εκεί που… σταμάτησε, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος της Μπριζ.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός βρήκε ξανά «δίχτυα» στο τοπικό ντέρμπι με τη Σερκλ Μπριζ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Jupiler Pro League κι οδήγησε την Κλαμπ Μπριζ σε μία άνετη νίκη με 2-0.

Μετά από ένα κακό ποιοτικά πρώτο ημίχρονο, η αποβολή του Κάκου στο 40ό λεπτό έκανε πολύ πιο… εύκολα τα πράγματα για τους γηπεδούχους, που «καθάρισαν» το ματς μέσα σε πέντε λεπτά με τα τέρματα του Βανάκεν (59′) και του Τζόλη (63′) κι ακολούθως έκαναν… συντήρηση δυνάμεων ενόψει της μεγάλης ρεβάνς με την Σάλτσμπουργκ την Τρίτη (12/8) για τον Γ’ προκριματικό του Champions League.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στη Jupiler Pro League:

Σεντ Τρουιντέν-Ντέντερ 2-0

Μπριζ-Σερκλ Μπριζ 2-0

Βέστερλο-Μαλίν 19:15

Γάνδη-Σεντ Ζιλουάζ 21:45

Λα Λουβιέρ-Σαρλερουά 10/08

Αντερλεχτ-Ζούλτε Βάρεγκεμ 10/08

Σταντάρ Λιέγης-Γκενκ 10/08

Αντβέρπ-Λέουβεν 10/08

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Σεντ Τρουιντέν 7 -3αγ.

Άντερλεχτ 6

Μπριζ 6 -3αγ.

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 4

Σταντάρ Λιέγης 4

Μαλίν 4

Βέστερλο 3

Γάνδη 3

Σαρλερουά 2

Αντβέρπ 2

Ντέντερ 2 -3αγ.

Γκενκ 1

Ζούλτε Βάρεγκεμ 1

Σερκλ Μπριζ 1 -3αγ.

Λέουβεν 1

Λα Λουβιέρ 0