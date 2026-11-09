O Αντιπρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (AFC), Χασέμ Χαϊντάρ, στο περιθώριο εκδήλωσης κατά την οποία ο 56χρονος Πρόεδρος της FIFA εγκαινίασε ένα γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου στο Σανάι, στα βουνά του Λιβάνου, δήλωσε ότι η επανεκλογή του Τζιάνι Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη.

Ο Πρόεδρος της FIFA, του οποίου η σύζυγος είναι Λιβανέζα, έλαβε τη λιβανέζικη υπηκοότητα με διάταγμα το 2025.

«Στηρίζουμε πλήρως και δημόσια τον Ινφαντίνο», επανέλαβε ο Χαϊντάρ, ο οποίος διατελεί επίσης Πρόεδρος της λιβανέζικης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της FIFA στις 18 Μαρτίου 2027, στο Ραμπάτ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κόζο Τασίμα, επίτιμος Πρόεδρος της ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (JFA), ανακοίνωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα. Είναι ο δεύτερος υποψήφιος που αμφισβητεί τον νυν πρόεδρο, μετά τον πρώην Ελβετό αμυντικό Ραμόν Βέγκα.

«Ο Κόζο Τασίμα ίσως εξασφαλίσει μερικές ψήφους, αλλά θα είναι δύσκολο για εκείνον να ανταγωνιστεί, καθώς η προεδρία της FIFA απαιτεί τη διατήρηση σχέσεων σε κάθε περιοχή του κόσμου», παρατήρησε ο Χασέμ Χαϊντάρ.