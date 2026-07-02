Τη διαδρομή «παράδεισος-κόλαση» διένυσε η Εθνική Σενεγάλης στο νοκ-άουτ παιχνίδι της με το Βέλγιο, καθώς έχασε κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια της την πρόκριση για τους «16» του Μουντιάλ.

Οι Αφρικανοί, αν και ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 μέχρι το 85’, δεχόμενοι δύο γκολ στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του ματς και ακόμη ένα στο τέλος της παράτασης, είδαν τους «κόκκινους διάβολους» να παίρνουν το πολυπόθητο εισιτήριο, μένοντας αυτοί εκτός νυμφώνος.

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