Από βίαια επεισόδια στιγματίστηκε το ντέρμπι «αιωνίων» στο Ισραήλ, ανάμεσα στις δύο ομάδες του Τελ Αβίβ, Μακάμπι και την Χάποελ.

Η αναμέτρηση που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής στο «Μπλούμφιλντ», δεν ξεκίνησε ποτέ, λόγω της μεγάλης έντασης που επικρατούσε στις κερκίδες του γηπέδου της Χάποελ.

Οπαδοί των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις, ενώ από τα επεισόδια υπήρξαν 12 τραυματισμοί οπαδών και τρεις αστυνομικών, ενώ έγιναν και πολλές συλλήψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις.

BREAKING: Israeli police have cancelled the Tel Aviv derby tonight between Maccabi and Hapoel due to violent fan unrest, where smoke grenades and stones were thrown, and several police officers and civilians were attacked. pic.twitter.com/CnF4uIzTNq — 5Pillars (@5Pillarsuk) October 19, 2025

Αρχικά, υπήρξε η απόφαση να καθυστερήσει η σέντρα του ντέρμπι, όμως τελικά η αναμέτρηση οδηγήθηκε σε αναβολή αφού η αστυνομία ανέφερε ότι απόφαση πάρθηκε λόγω «διαταραχών και κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή».

ΑΛ.Π.

Πηγή: SDNA