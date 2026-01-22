Η Saudi Pro League φέρεται να προετοιμάζει νέο μεταγραφικό «χτύπημα», έχοντας ψηλά στη λίστα των στόχων της, τους Μοχάμεντ Σαλάχ και Βινίσιους Τζούνιορ, ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Όπως αναφέρει η αγγλική εφημερίδα The Telegraph, η ολοκλήρωση ή η λύση συμβολαίων αρκετών προβεβλημένων παικτών που αγωνίζονται ήδη στη Σαουδική Αραβία, ενδέχεται να δημιουργήσει το απαραίτητο οικονομικό περιθώριο για νέες, ηχηρές επενδύσεις.

Στη λίστα των πιθανών αποχωρήσεων περιλαμβάνονται οι μέσοι Φαμπίνιο και Ν’Γκολό Καντέ, καθώς και οι επιθετικοί Καρίμ Μπενζεμά και Σαντιό Μανέ, γεγονός που θα απελευθερώσει σημαντικούς πόρους για τις ομάδες της λίγκας.

Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι υπήρξε διερευνητική κίνηση για την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ και στη διάρκεια της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου, η οποία ολοκληρώνεται στις 2 Φεβρουαρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει θετική εξέλιξη. Ο σύλλογος που φέρεται να κινήθηκε πιο έντονα ήταν η Αλ Ιτιχάντ.

Σε ό,τι αφορά τον Βινίσιους Τζούνιορ, ο Βραζιλιάνος δεν έχει ακόμη επεκτείνει το συμβόλαιό του, γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να εξετάσει προτάσεις εκτός Ευρώπης, εφόσον αυτές προκύψουν.