Από επεισόδια με πρωταγωνιστές νεαρούς ποδοσφαιριστές στιγματίστηκε ο αγώνας νέων μεταξύ της Ρεάλ και της Θέλτα, για το τουρνουά «Ourense Provincia Termal».

Με αφορμή ένα τάκλιν οι παίκτες των δύο ομάδων πιάστηκαν στα χέρια, με τον τερματοφύλακα των Μαδριλένων να γρονθοκοπεί πισώπλατα παίκτη της ομάδας του Βίγκο.

Σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ και της Θέλτα έγιναν ένα κουβάρι, με 16χρονα παιδιά να παίζουν αδιανόητο ξύλο.

Για την ιστορία τρεις παίκτες αποβλήθηκαν, με την ομάδα της Μαδρίτης να επικρατεί με 2-0 σκορ, σε ένα παιχνίδι που το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα, λόγω των θλιβερών εικόνων που εκτυλίχθηκαν μέσα στο τερέν.

Lea final no desenlace do @realmadrid @RCCelta no Torneo Ourense Provincia Termal

🟥 O partido rematou con 3 expulsados

