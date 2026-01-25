Πραγματικά απίστευτες είναι οι εικόνες, που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, από το νέο «Καμπ Νου», το οποίο έμπαζε από παντού νερά στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Οβιέδο, για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Ναι καλά διαβάσατε… Στην έδρα των Καταλανών, που ξοδεύτηκε ένας σκασμός λεφτά για να ανακατασκευαστεί, μια ξαφνική καταιγίδα τα έκανε όλα… μούσκεμα.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν το γήπεδο της Μπαρτσελόνα να… μπάζει από παντού, με την κατάσταση στα δημοσιογραφικά να είναι τραγική καθώς πλημμύρισαν τα πάντα.

Estoy gritando con las goteras del Nuevo Camp Nou. Y había risas con el Bernabéu. pic.twitter.com/IkSvVWUOp7 — (fan) gam (@mbaafraude) January 25, 2026

Spotify Camp Nou Stadium Resort and Spa pic.twitter.com/GXudX8JCRZ — CD Ciudad De Zamora (@CdCiudadDZamora) January 25, 2026