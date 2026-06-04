Η FIFA ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου ποδοσφαιρικού βιντεοπαιχνιδιού «FIFA World Cup: Launch Edition», το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τις 11 Ιουνίου μέσω της πλατφόρμας Netflix Games,

Όπως γίνει αντιληπτό, η ημερομηνία που συμπίπτει με την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και το παιχνίδι θα προσφέρεται αποκλειστικά στους συνδρομητές της πλατφόρμας χωρίς επιπλέον χρέωση, στο πλαίσιο της στρατηγικής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με τους φιλάθλους μέσω της διεύρυνσης της ψηφιακής της παρουσίας.

Η ανάπτυξη του τίτλου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Netflix Games και Delphi Interactive. Πρόκειται για μία ποδοσφαιρική προσομοίωση με εύκολη πρόσβαση για το ευρύ κοινό, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να βιώσουν την εμπειρία της κορυφαίας διεθνούς διοργάνωσης.

Οι παίκτες θα μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε από τις 48 εθνικές ομάδες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ 2026 και να αγωνιστούν στα 16 γήπεδα της διοργάνωσης. Στο παιχνίδι περιλαμβάνονται περισσότεροι από 1.200 ποδοσφαιριστές.

Σύμφωνα με τη FIFA, η λειτουργία του παιχνιδιού βασίζεται στη χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων ως χειριστηρίων, ενώ η σύνδεση με τηλεοπτική συσκευή θα πραγματοποιείται μέσω σάρωσης κωδικού QR. Παράλληλα, θα υποστηρίζεται ταυτόχρονη συμμετοχή έως και τεσσάρων παικτών.

Η FIFA επισήμανε ότι η κυκλοφορία του νέου τίτλου εντάσσεται στη νέα στρατηγική της στον τομέα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, μετά την ολοκλήρωση της πολυετούς συνεργασίας της με την EA Sports. Η ομοσπονδία στρέφεται πλέον σε ένα μοντέλο συνεργασίας με πολλούς εταίρους, επιδιώκοντας να διευρύνει την παρουσία της σε διαφορετικές πλατφόρμες και κοινά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το «FIFA World Cup: Launch Edition» αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης, με πρόσθετες λειτουργίες και επέκταση της υποστήριξης σε περισσότερες πλατφόρμες να προγραμματίζονται για το μέλλον.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί από κοινού στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, αρχίζει στις 11 Ιουνίου.