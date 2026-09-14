Στα ραντάρ της Λεβερκούζεν βρίσκεται ο Καρίμ Μπενζεμά. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του DZfoot, Ιλίες Καντούρι, η γερμανική ομάδα έχει ήδη έρθει σε απευθείας επαφή με τον Γάλλος, ο οποίος δείχνει να εξετάζει θετικά το ενδεχόμενο μετακίνησης.

Μάλιστα, ο διεθνής επιθετικός φέρεται να ζήτησε πληροφορίες για τη Λεβερκούζεν από πρώην συμπαίκτες του, τον Λούκας Βάθκεθ και τον Μουσά Ντιαμπί.

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