Η Έβερτον δείχνει ικανή να διεκδικήσει την έξοδο στην Ευρώπη, ειδικά αν συνεχίσει να παίρνει νίκες όπως αυτή απέναντι στην Κόβεντρι.

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγες επικράτησε με 3-1 στο «Hill Dickinson Stadium», στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Premier League. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, έκανε την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, πλησιάζοντας τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League.

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