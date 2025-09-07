Η Βραζιλία ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Στον μικρό τελικό της διοργάνωσης η ομάδα του Ζε Ρομπέρτο νίκησε την Ιαπωνία με 3-2 σετ ύστερα από μια συναρπαστική μονομαχία (25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16).

Οι Βραζιλιάνες κυριάρχησαν απόλυτα στα δύο πρώτα σετ, με την Γκάμπι να λάμπει και να αναδεικνύεται σε πρώτη σκόρερ του αγώνα με 35 πόντους. Ένα άλλο αξιοσημείωτο γεγονός για τη Βραζιλία ήταν το μπλοκ, όπου η Τζούλια Κουντίες διέπρεψε με πέντε «στοπ», ενώ οι Ντιάνα και Ροζαμαρία ακολούθησαν με τρία εκάστη.

Στο τρίτο σετ, η Ιαπωνία αναπτύχθηκε και πήρε ένα προβάδισμα οκτώ πόντων για να μειώσει, ενώ στο επόμενο η βραζιλιάνικη ομάδα ξεκίνησε καλύτερα αλλά είχε στιγμές αστάθειας και οι Γιαπωνέζες ισοφάρισαν. Η νικήτρια κρίθηκε στο τάι μπρέικ, όπου η Γκάμπι έλαμψε γι΄ άλλη μια φορά, ηγούμενη της «χρυσοπράσινης» ομάδας.

Η Βραζιλία αύξησε τη συλλογή μεταλλίων της στη διοργάνωση, φτάνοντας συνολικά τα έξι: τέσσερα ασημένια και δύο χάλκινα. Η Ιαπωνία, από την άλλη πλευρά, διατήρησε την 15ετή «ξηρασία» της χωρίς να φτάσει στο βάθρο του τουρνουά, παρά το γεγονός ότι ήταν η δεύτερη υψηλότερη σε κατακτήσεις μεταλλίων με επτά μετάλλια (τρία χρυσά, τρία ασημένια και ένα χάλκινο).

Μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών σειρά παίρνει το ανδρικό, που θα ξεκινήσει στις 12 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 28 του μήνα, στις Φιλιππίνες Η ομάδα του Μπερναρντίνιο θα επιδιώξει τον τέταρτο τίτλο της κάνοντας ντεμπούτο την επόμενη Κυριακή (14/9), εναντίον της Κίνας.