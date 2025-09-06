Την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισε το Σάββατο η Εθνική βόλεϊ γυναικών της Τουρκίας.

Η ομάδα του Ντανιέλε Σανταρέλι, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της διοργάνωσης, επικράτησε με ανατροπή 3-1 σετ της Ιαπωνίας στο «Indoor Stadium Huamark» της Ταϊλάνδης κι έτσι θα έχει την ευκαιρία να παλέψει στον τελικό για το χρυσό μετάλλιο.

Σε ένα ματς όπου τα τρία πρώτα σετ δεν ήταν ιδιαιτέρως ανταγωνιστικά, η Τουρκία εμφανίστηκε πολύ μακριά από τα στάνταρ της απόδοσής της κι έμεινε πίσω με 1-0 χάρη στο 25-16 των Γιαπωνέζων.

Μέχρι εκείνο το σημείο ξεχώριζε μονάχα η Βάργκας, όμως στη συνέχεια οι Καρακούρτ και η Ερντέμ την ακολούθησαν, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην ισοφάριση με το 25-17, όσο και στο 2-1 με το 25-18 του τρίτου σετ.

Η συνέχεια ήταν διαφορετική, καθώς το τέταρτο σετ ήταν – με διαφορά – το πιο ανταγωνιστικό. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα για αρκετή ώρα, ώσπου η Ιαπωνία ξέφυγε στο +4 (21-17), με την Γουάντα να πρωταγωνιστεί.

Οι Ασιάτισσες πήραν τριπλό σετ πόιντ (24-21) όμως είδαν τις αντιπάλους τους να αντιδρούν και να… επιβιώνουν, ισοφαρίζοντας με ένα σερί 3-0.

Μετά τη νέα ισοπαλία στο 25-25, μίλησε η ψυχραιμία και η εμπειρία της Τουρκίας, η οποία βρήκε δύο συνεχόμενους πόντους και με το 27-25 έκλεισε το ματς με 3-1.

Έτσι το συγκρότημα του Σανταρέλι προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελικό Παγκοσμίου πρωταθλήματος και περιμένει πλέον να μάθει την αντίπαλό του, που θα προκύψει από τη νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού, ανάμεσα σε Ιταλία και Βραζιλία.

Τα σετ: 16-25, 25-17, 25-18, 27-25