Η Ιταλία αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της Πρωταθλήτρια Κόσμου στο Βόλεϊ Γυναικών, καθώς επικράτησε 3-2 της Τουρκίας, στον συναρπαστικό τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που ολοκληρώθηκε σήμερα (7/9), στην Ταϊλάνδη.

Η ομάδα του 72χρονου Χούλιο Βελάσκο (έγινε ο πρώτος προπονητής που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες) κέρδισε στις λεπτομέρειες το πρώτο και το τρίτο σετ, με την Τουρκία να «απαντά» με κυριαρχική επικράτηση στο 2ο και στο 4ο, χάρη στην ασταμάτητη Μελίσα Βάργκας (33 πόντοι).

Στο τάι-μπρέικ, όμως, η Αντρόποβα ήταν καθοριστική και η «σκουάντρα ατζούρα» πήρε διαφορά και έφτασε στο τελικό 15-8, για να προσθέσει τον παγκόσμιο τίτλο στα χρυσά μετάλλια που ήδη είχε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, και το VNL του 2025.

Νωρίτερα, η Βραζιλία νίκησε 3-2 σετ την Ιαπωνία στον «μικρό» τελικό και εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο.

Τα σημερινά αποτελέσματα:

ΘΕΣΕΙΣ 3-4

Ιαπωνία-Βραζιλία 2-3 (12-25, 27-25, 25-19, 29-27, 16-18)

ΤΕΛΙΚΟΣ

Τουρκία–Ιταλία 2-3 (23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 08-15)

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Ιταλία

2. Τουρκία

3. Βραζιλία

4. Ιαπωνία

5. ΗΠΑ

6. Ολλανδία

7. Πολωνία

8. Γαλλία

9. Κίνα

10. Σερβία

11. Βέλγιο

12. Γερμανία

13. Ταϊλάνδη

14. Άγιος Δομίνικος

15. Καναδάς

16. Σλοβενία

17. Ουκρανία

18. Ισπανία

19. Σουηδία

20. Κένυα

21. Ελλάδα

22. Αργεντινή

23. Κούβα

24. Μεξικό

25. Τσεχία

26. Κολομβία

27. Βουλγαρία

28. Πουέρτο Ρίκο

29. Αίγυπτος

30. Σλοβακία

31. Βιετνάμ

32. Καμερούν

H ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ

2025 (Ταϊλάνδη): 1. Ιταλία, 2. Τουρκία, 3. Βραζιλία (η Ελλάδα 21η)

2022 (Ολλανδία-Πολωνία): 1. Σερβία, 2. Βραζιλία, 3. Ιταλία

2018 (Ιαπωνία): 1. Σερβία, 2. Ιταλία, 3. Κίνα

2014 (Ιταλία): 1. ΗΠΑ, 2. Κίνα, 3. Βραζιλία

2010 (Ιαπωνία): 1. Ρωσία, 2. Βραζιλία, 3. Ιαπωνία

2006 (Ιαπωνία): 1. Ρωσία, 2. Βραζιλία, 3. Σερβία/Μαυροβούνιο

2002 (Γερμανία): 1. Ιταλία, 2. ΗΠΑ, 3. Ρωσία (η Ελλάδα 10η)

1998 (Ιαπωνία): 1. Κούβα, 2. Βραζιλία, 3. Ρωσία

1994 (Βραζιλία): 1. Κούβα, 2. Βραζιλία, 3. Ρωσία

1990 (Κίνα): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Κίνα, 3. ΗΠΑ

1986 (Τσεχοσλοβακία): 1. Κίνα, 2. Κούβα, 3. Περού

1982 (Περού): 1. Κίνα, 2. Περού, 3. ΗΠΑ

1978 (Σοβιετική Ένωση): 1. Κούβα, 3. Ιαπωνία, 3. Σοβιετική Ένωση

1974 (Μεξικό): 1. Ιαπωνία, 2. Σοβιετική Ένωση, 3. Νότια Κορέα

1970 (Βουλγαρία): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Ιαπωνία, 3. Βόρεια Κορέα

1967 (Ιαπωνία): 1. Ιαπωνία, 2. ΗΠΑ, 3. Νότια Κορέα

1962 (Σοβιετική Ένωση): 1. Ιαπωνία, 2. Σοβιετική Ένωση, 3. Πολωνία

1960 (Βραζιλία): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Ιαπωνία, 3. Τσεχοσλοβακία

1956 (Γαλία): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Ρουμανία, 3. Πολωνία

1952 (Σοβιετική Ένωση): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Πολωνία, 3. Τσεχοσλοβακία