Η εθνική ομάδα βόλεϊ της Ιταλίας υπερασπίστηκε με επιτυχία τον παγκόσμιο τίτλο της, κερδίζοντας στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος τη Βουλγαρία με 3-1 σετ (25-21, 25-17, 17-25, 25-10), στην Πασάι Σίτι των Φιλιππίνων.

Πρόκειται για τον πέμπτο τίτλο στην Ιστορία της Ιταλίας στη διοργάνωση, με την ομάδα να διαγράφει αψεγάδιαστη πορεία στην τελική φάση, χάνοντας μόλις ένα σετ σε τέσσερις αναμετρήσεις.

Η μοναδική ομάδα που κατάφερε να της βάλει δύσκολα ήταν η νεανική και φιλόδοξη Βουλγαρία. Αν και οι Βούλγαροι ονειρεύονταν τον πρώτο μεγάλο τίτλο στην ιστορία τους σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το εμπόδιο αποδείχθηκε τελικά ανυπέρβλητο.

Οι παίκτες του Φερντινάντο ντε Τζόρτζι είχαν ήδη επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί στον ημιτελικό, επικρατώντας καθαρά της Πολωνίας, σε μια αναμέτρηση που είχε χαρακτηριστικά πρόωρου τελικού, καθώς αναμετρήθηκαν οι δύο κορυφαίες ομάδες στον κόσμο.

Η Πολωνία, πάντως, κατάφερε να φύγει με το χάλκινο μετάλλιο, νικώντας νωρίτερα μέσα στην ημέρα την Τσεχία με 3-1.

Οι Ιταλοί, με «μαέστρο» τον πασαδόρο Σιμόνε Τζανέλι, επέβαλαν και πάλι την ανωτερότητά τους απέναντι στη Βουλγαρία, η οποία είχε για ηγέτη τον εντυπωσιακό Αλεξάνταρ Νικολόφ. Ο 21χρονος, πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, σημείωσε 23 πόντους και πάλεψε μέχρι τέλους, οδηγώντας την ομάδα του στο καλύτερο πλασάρισμα της από το 1970, όταν είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο εντός έδρας.

Η Βουλγαρία έδειξε χαρακτήρα, επιστρέφοντας στα δύο πρώτα σετ και κατακτώντας το τρίτο με πείσμα, όμως οι Ιταλοί με πρωταγωνιστές τους επιθετικούς Γιούρι Ρομάνο (22 πόντοι) και Ματία Μπότολο (19 πόντοι) ήταν ξεκάθαρα ανώτεροι. Το τέταρτο σετ, το οποίο τους χάρισε και τη νίκη, το κατέκτησαν με εντυπωσιακή ευκολία, χωρίς να αφήσουν καν περιθώριο αμφισβήτησης.