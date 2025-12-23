Τα «βέλη» του προς τη Ρεάλ Μαδρίτης έστρεψε ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, o οποίος σε συνέντευξή του στο Sport κατηγόρησε τη «βασίλισσα» ότι υποκινεί τις εντάσεις που υπάρχουν στο ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρόσφατες διαμάχες μεταξύ συλλόγων δεν προέρχονται από την Μπαρτσελόνα ή άλλες ομάδες, αλλά από την ομάδα της Μαδρίτης: «Αυτό που προκαλεί την ένταση είναι η Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον όλων, δηλαδή εναντίον της Μπαρτσελόνα, εναντίον των διαιτητών. Και επιπλέον, πιστεύω ότι αυτό γίνεται λανθασμένα και εσφαλμένα, με μια αφήγηση που δεν είναι ακριβής».

Η τελευταία αποστροφή έχει να κάνει με το ότι τα σημερινά όποια λάθη της διαιτησίας οφείλονται σε όσα συνέβησαν το 2019 ή το 2017, αναφερόμενος στην υπόθεση Νεγκρέιρα, όπου η Μπαρτσελόνα πλήρωσε χρηματικά ποσά για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια εταιρεία που συνδέεται με τον πρώην αντιπρόεδρο των Ισπανών διαιτητών.

«Αυτή η επικοινωνιακή στρατηγική της Ρεάλ Μαδρίτης τροφοδοτεί εντάσεις κάθε Σαββατοκύριακο, μέσω του επίσημου τηλεοπτικού της καναλιού και των δηλώσεων του προέδρου της.

Προσπαθούν να κατασκευάσουν ένα αφήγημα ότι οι διαιτητές είναι εξαρτημένοι. Είναι πολύ επικίνδυνο», συνέχισε ο Τέμπας.

Για τον επικεφαλής της ισπανικής λίγκας, αυτός ο αποπροσανατολισμός δημιουργεί ένα κλίμα συνεχούς έντασης γύρω από τον σύλλογο και, κατ΄ επέκταση, σε ολόκληρο το ισπανικό πρωτάθλημα.