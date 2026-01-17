Η αυλαία της 14ης αγωνιστικής άνοιξε στο Ζηρίνειο μ’ ένα καταπληκτικό παιχνίδι που βρήκε νικήτρια την ομάδα του ΖΑΟΝ μετά από ένα θρίλερ 2.5 ωρών.

Παρουσία του προέδρου της ΕΟΠΕ Γιώργου Καραμπέτσου, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση μαζί με το μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ιωάννη Μυτιληναίο και τον πρόεδρο του ΖΑΟΝ Νίκο Κανελλόπουλο, οι δύο ομάδες προσέφεραν ένα ανατρεπτικό ματς με φοβερό σασπένς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον ΖΑΟΝ να επικρατεί 3-2.

Στο πρώτο σετ η ΑΕΚ έκανε εκρηκτικό ξεκίνημα καθώς το 2-3 έγινε 2-7 με συνεχόμενα μπλοκ, με τον ΖΑΟΝ να βγάζει αντίδραση αμέσως (8-9) και να είναι κοντά στο σκορ μέχρι το 12-14. Εκεί και πάλι η Ένωση με όπλο το μπλοκ άνοιξε τη διαφορά (12-18) και έφτασε άνετα στο 20-25.

Τελείως διαφορετικό το 2ο σετ με τον ΖΑΟΝ να ξεκινά μ’ ένα γρήγορο 3-0, με την ΑΕΚ να μειώνει σε 3-2, αλλά να ακολουθεί ένα εντυπωσιακό 7-0 των γηπεδούχων που έβγαζαν τη μια εντυπωσιακή άμυνα μετά την άλλη. Μετά το 10-2 ο ΖΑΟΝ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό φτάνοντας στο 18-7 και στο 20-9. Εκεί η ΑΕΚ έβγαλε μια αντίδραση και με τα σερβίς της Κυπαρίσση μείωσε σε 20-15, αλλά δεν μπόρεσε να πλησιάσει περισσότερο με το σετ να κλείνει στο 25-16.

Τρίτο σετ, τρίτο διαφορετικό σενάριο με τις δύο ομάδες να είναι μαζί μέχρι το 6-6, τον ΖΑΟΝ να ξεφεύγει 11-7 με άσο της Κοβαλέσκα και την ΑΕΚ να απαντά με την Σέτναν η οποία με τα πρώτα της μπλοκ στο ελληνικό πρωτάθλημα έφερε το σκορ στο 11-10.

Η Ένωση με επιμέρους σκορ 1-7 προηγήθηκε 12-14, για να ακολουθήσει νέα ανατροπή μετά την χαμένη κόντρα της Ντιούφ στο 13-15 καθώς ο ΖΑΟΝ με άσο της Ζιώγα προσπέρασε 16-15. Οι γηπεδούχες κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το 17-16 που έγινε 17-19 με δύο επιθέσεις της Κυπαρίσση. Ο ΖΑΟΝ ισοφάρισε στο 21-21, αλλά με μπλοκ της Καββαδία που είχε μπει αλλαγή αντί της Βάλκοβα η ΑΕΚ έφτασε σε διπλό σετ μπολ. Η Ζιώγα έσβησε το πρώτο (23-24), η Ντιουφ με άουτ έσβησε και το δεύτερο (24-24), ενώ η Τικμανίδου αφού ισοφάρισε 25-25 με άσο έβαλε ξανά μπροστά τον ΖΑΟΝ, με την Αλεξάκου να τελειώνει την κόντρα και το σετ

Οι φιλοξενούμενες ξεκίνησαν εντυπωσιακά το δ’ καθώς προηγήθηκαν με 0-4, ωστόσο εξίσου γρήγορα ήρθε και η απάντηση του ΖΑΟΝ που με τα σερβίς της Γράβαρη να δημιουργούν προβλήματα στην κιτρινόμαυρη υποδοχή προσπέρασε με 6-5 και το ματς ήταν ντέρμπι μέχρι το 14-14. Εκεί τα σερβίς της Σέτναν χάλασαν την υποοχή του ΖΑΟΝ για να φτάσουμε στο 14-18 και την ΑΕΚ να στέλνει το ματς στο τάι μπρέικ.

Οι ανατροπές συνεχίστηκαν και εκεί με τον ΖΑΟΝ να έχει συνεχώς το προβάδισμα (1-0, 3-1, 5-3) και να αλλάζει γήπεδο στο +3 (8-5) με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει 9-9 και 11-11, χάνοντας μάλιστα και κόντρα για να περάσει μπροστά. Στο 13-12 η Ντιούφ κάρφωσε άουτ (14-12) με την Τούτκου να σβήνει το πρώτο ματς μπολ και την Ντιούφ να ισοφαρίζει 14-14.

Η Αλεξάκου έδωσε τρίτο ματς μπολ στην ομάδα της και η ίδια ολοκλήρωσε το επόμενο ράλι χαρίζοντας τη νίκη στο ΖΑΟΝ.

Τα σετ: 3-2 (20-25, 25-16, 27-25, 19-25, 16-14) σε 135′

ΖΑΟΝ (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 10 (8/14 επ., 2 μπλοκ), Τικμανίδου 24 (22/40 επ., 2 άσσοι, 60% υπ. – 26% άριστες), Αλεξάκου 28 (23/51 επ., 3 άσσοι 2 μπλοκ, 54% υπ. – 32% άριστες), Γράβαρη 13 (10/17 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (0/1 επ., 2 άσσοι), Κραϊντούμπα (0/8 επ.) / Μπελιά (λ, 50% υπ. – 33% άριστες), Σπυροπούλου (λ, 33% υπ. – 00% άριστες), Φουμάκη, Ζιώγα 13 (12/29 επ., 1 άσσος), Νικόλοβα.

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 4 (2/5 επ., 2 μπλοκ), Βάλκοβα 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ντιουφ 24 (21/45 επ., 3 μπλοκ, 46% υπ. – 27% άριστες), Καββαδία 3 (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κυπαρίσση 18 (13/29 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 33% υπ. – 12% άριστες), Γιούζγκεντς 25 (23/47 επ., 2 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 57% υπ. – 33% άριστες), Κλέπκου, Σέτνα 3 (1/5 επ., 2 μπλοκ).