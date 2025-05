Το γαλλικό Foot Mercato έριξε μία «βόμβα» στα… αποδυτήρια της Ίντερ λίγες ώρες πριν απ’ τον μεγάλο τελικό των «νερατζούρι» με την Παρί Σεν Ζερμέν, αναφέροντας σε δημοσίευμά του πως ο Σιμόνε Ιντσάγκι έχει ήδη δώσει τα χέρια με την Αλ Χιλάλ, για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Το γαλλικό Μέσο τονίζει πως υπάρχει συμφωνία της σαουδαραβικής ομάδας με τον Ιταλό τεχνικό για να διαδεχθεί τον Ζορζ Ζεσούς κι επί της ουσίας ο τελικός του Champions League, θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του στον πάγκο της Ίντερ.

