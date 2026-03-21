Ο Ασράφ Χακίμι προκάλεσε αίσθηση με τη δημόσια τοποθέτησή του σχετικά με την απόφαση της αφρικανικής ομοσπονδίας να απονείμει το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ξεκαθάρισε πως δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι ο τίτλος κρίθηκε εντός αγωνιστικού χώρου και δεν ανήκει στην ομάδα του.

Με λόγια που αποπνέουν σεβασμό και αθλητικό ήθος, ο διεθνής άσος τόνισε πως η Σενεγάλη ήταν η δίκαιη νικήτρια, καλώντας μάλιστα και τους συμπαίκτες του να υιοθετήσουν την ίδια στάση.

«Δεν κερδίσαμε το τρόπαιο. Η Σενεγάλη το άξιζε» είπε ενώ ξεκαθάρισε πως αυτή η στάση του αποτελεί οικογενειακή θέση.

