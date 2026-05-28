Αήττητο ήταν και πάει για τον Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος υπέστη την Πέμπτη αποκλεισμό-σοκ μόλις στον 2ο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Ο Ιταλός τενίστας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα διάγει περίοδο εξαιρετικής φόρμας και προερχόταν από 30 σερί νίκες, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε απέναντι στον Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο με 2-0 σετ και είχε φτάσει μάλιστα στο τρίτο στο 5-1, κατέρρευσε στη συνέχεια, όντας εμφανώς επηρεασμένος από τη ζέστη και την υγρασία που επικρατεί στο Παρίσι, γνωρίζοντας μία απρόσμενη ήττα από τον Αργεντινό.

