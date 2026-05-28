Αήττητο ήταν και πάει για τον Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος υπέστη την Πέμπτη αποκλεισμό-σοκ μόλις στον 2ο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Ο Ιταλός τενίστας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα διάγει περίοδο εξαιρετικής φόρμας και προερχόταν από 30 σερί νίκες, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε απέναντι στον Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο με 2-0 σετ και είχε φτάσει μάλιστα στο τρίτο στο 5-1, κατέρρευσε στη συνέχεια, όντας εμφανώς επηρεασμένος από τη ζέστη και την υγρασία που επικρατεί στο Παρίσι, γνωρίζοντας μία απρόσμενη ήττα από τον Αργεντινό.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ρολάν Γκαρός #Σινέρ