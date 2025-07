Η Πρέμιερ Λιγκ είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του κόσμου, ωστόσο κρύβει και μία άλλη, άγνωστη, πλευρά, όπως αποκαλύπτει ένας άνθρωπος που φρόντιζε τις ζωές διασήμων αστέρων του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.

Πιο συγκεκριμένα, o εν λόγω φροντιστής, σοκάρει με τα όσα εξομολογείται σε συνέντευξή του στη «Daily Mail», για τη μυστική ζωή των ποδοσφαιριστών, που φρόντιζε, η οποία περιελάμβανε σκάνδαλα, ποτά, pole dancers, όπλα και παράνομο τζόγο.

«Σφαίρες πολυβόλου Ούζι στον κήπο (ήταν άσφαιρες, αλλά παρόλα αυτά. Τι ή ποιον είχε σημαδέψει;), προφυλακτικά και βελούδινες χειροπέδες δίπλα στην εσωτερική πισίνα, μάρκες καζίνο που έπεφταν από το ντουλαπάκι ενός πολυτελούς αυτοκινήτου, pole dancers, εξωσυζυγικές σχέσεις και πίτσες των 115 λιρών κάθε βράδυ», αναφέρει στο δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα.

