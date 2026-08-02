Ένα από τα πιο απίθανα σενάρια των τελευταίων ετών αρχίζει να συζητιέται πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες στην ΗΠΑ και στο ΝΒΑ…Οι Μπόστον Σέλτικς εμφανίζονται να εξετάζουν την περίπτωση του Στεφ Κάρι. Μια κίνηση που αν αληθεύει και τελικά προχωρήσει θα προκαλέσει «σεισμό» στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Οι εξελίξεις στους Γουόριορς έχουν ανοίξει την συζήτηση για την επόμενη μέρα της ομάδας. Οι «πολεμιστές» καλούνται να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα «χτίσουν» το μέλλον τους, την ώρα που αρκετές ομάδες παρακολουθούν στενά την κατάσταση γύρω από τον ηγέτη τους.

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