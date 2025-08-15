Mία δυσάρεστη εξέλιξη προέκυψε για την εθνική Βοσνία/Ερζεγοβίνης, λίγες ημέρες πριν το εναρκτήριο τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο Ντζάναν Μούσα, ο οποίος υπέγραψε στην Ντουμπάι αυτό το καλοκαίρι, υποβλήθηκε σε εγχείρηση στους κοιλιακούς μύες, στο Μόναχο χθες (14/8) και η συμμετοχή του στο Ευρωμπάσκετ θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.

Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη έχει κληρωθεί στον ίδιο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, τον 3ο, με την εθνική Ελλάδας και την εθνική Κύπρου.

Όπως όλα δείχνουν ο Τζάναν Μούσα, το μεγάλο αστέρι της Βοσνίας, θα απουσιάζει…

Για το εν λόγω θέμα υπήρξε ενημέρωση από το περιβάλλον του Τζάναν Μούσα, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι ο Τζάναν, λόγω πόνων στους κοιλιακούς, ταξίδεψε επειγόντως στο Μόναχο πριν από δύο ημέρες, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε από την καλύτερη γιατρό στον κόσμο στον τομέα της. Η πρόγνωση της γιατρού είναι θετική και ο Τζάναν θα βρίσκεται στο Σαράγεβο αύριο, μετά τη χθεσινή χειρουργική επέμβαση.

Αυτή τη στιγμή αναρρώνει στο Μόναχο. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όλα έγιναν σε συντονισμό με την ιατρική ομάδα της εθνικής ομάδας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και το κλαμπ του Τζάναν στο Ντουμπάι.

Ευχαριστούμε τη διοίκηση του Ντουμπάι για την άμεση ανταπόκριση και τη μεγάλη επαγγελματικότητά της. Ο Τζάναν εξέφρασε την επιθυμία του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν και να αφήσει περιθώριο για πιθανή συμμετοχή στο επερχόμενο Eurobasket, σύμφωνα με τη μεγάλη του επιθυμία να είναι με την ομάδα στην Κύπρο. Σε αυτή την κατάσταση, η συμμετοχή του είναι σίγουρα αβέβαιη».