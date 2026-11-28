Στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Serie A η Βενέτσια και η Μπολόνια αναδείχθηκαν ισόπαλες δίχως τέρματα, σε ένα ματς με λιγοστές στιγμές.

Η Βενέτσια μπήκε πιο δυναμικά και βρήκε δίχτυα στο 14ο λεπτό με τον Ρεντουάν Χαλχάλ, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR για οφσάιντ στην εξέλιξη της φάσης. Οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά, με τον Τζον Γεμπόα στο 38′, όμως ο Λούκας Σκορούπσκι κράτησε ανέπαφη την εστία του, σε ένα πρώτο ημίχρονο δίχως μεγάλες στιγμές.

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