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Μετά τη βραδιά της Τρίτης, το Champions League συνεχίζει σήμερα με τους υπόλοιπους εννέα αγώνες και 18 ομάδες που θέλουν να μπουν στο ίδιο κέλυφος με τους πρωτοπόρους.
Στις 19:45 η Φενέρμπαχτσε, με δύο μόλις βαθμούς και τελευταία σε τρόπο σχεδόν δραματικό, υποδέχεται τη Λίβερπουλ, που έχει εννέα βαθμούς και ψάχνει τη νίκη για να πιάσει την Παρί στην κορυφή. Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Μαδριλένους να έχουν επίσης εννέα βαθμούς, ενώ η Ένωση με τρεις είναι 27η και παλεύει να μείνει ζωντανή στη διοργάνωση.
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