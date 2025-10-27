Μετά από μια απογοητευτική επιστροφή στην πατρίδα του με τα «χρώματα» της Σάντος, ο Νεϊμάρ αγωνίζεται να ανακτήσει την καλύτερη φόρμα του.

Κι’ ενώ δεν έχει επιστρέψει ακόμη στην Εθνική Βραζιλίας, το μέλλον του στον βραζιλιάνικο σύλλογο, μοιάζει αβέβαιο.

Σε μόλις 13 συμμετοχές στο Πρωτάθλημα Βραζιλίας, ο Νεϊμάρ, ο οποίος ταλαιπωρείται από διαδοχικούς τραυματισμούς, έχει σημειώσει μόλις τρία γκολ, χωρίς να έχει καταφέρει να δώσει κάποια ασίστ στους συμπαίκτες του.

Η Σάντος ισοβαθμεί με την Βιτόρια στην 17η θέση και βρίσκεται στην «ζώνη του υποβιβασμού», οκτώ αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Με το συμβόλαιό του να λήγει τον επόμενο Δεκέμβριο, ο Νεϊμάρ φέρεται να αποτελεί μεταγραφικό στόχο της Ίντερ Μαϊάμι, όπου θα μπορούσε να ξαναπαίξει με τον πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν, Λιονέλ Μέσι, καθώς και των Νάπολι και Ίντερ.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της βραζιλιάνικης εφημερίδας «Ο Globo», οι διοικούντες τη Σάντος δεν προτίθενται να επεκτείνουν την συνεργασία τους με τον 33χρονο Νεϊμάρ, ενώ ο πατέρας και εκπρόσωπος του παίκτη, είχε συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που εδρεύει στο Σάο Πάολο για να συζητήσουν την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Απόλυτη προτεραιότητα για την διοίκηση της Σάντος είναι η εξασφάλιση της παραμονής και κατά συνέπεια, η περίπτωση Νεϊμάρ έχει μπει σε «δεύτερο πλάνο».