Τι κι αν οι γιατροί του συνέστησαν να απέχει από την αγωνιστική δράση, λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο;

Ο Νεϊμάρ αποφάσισε να «σφίξει τα δόντια» και να συμμετέχει κανονικά στους αγώνες της Σάντος, καθώς θέλει να βοηθήσει την ομάδα του να κρατηθεί στη Série A της Βραζιλίας.

Μάλιστα, ο 33χρονος αστέρας συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη-χρυσάφι που πήρε η ομάδα του με 3-0 σκορ επί της Σπορτ Ρεσίφε, καθώς στο εν λόγω ματς, είχε ένα γκολ και μία ασίστ.

Με αυτήν την νίκη, η Σάντος εξασφάλισε στην χειρότερη περίπτωση την 16η θέση, ακριβώς πάνω από την «ζώνη του υποβιβασμού», καθώς έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων από την Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρε.

«Σωματικά, τα πάω καλά, νιώθω ολοένα και καλύτερα», δήλωσε ο Νεϊμάρ μετά το τέλος του αγώνα, προσθέτοντας:

«Αυτός ο τραυματισμός είναι σίγουρα λυπηρός και απογοητευτικός, αλλά δεν θα με εμποδίσει να συνεχίσω. Γι’ αυτό συνεχίζω να παίζω. Ήρθε η ώρα τώρα να επικεντρωθώ στην Σάντος και να την κρατήσουμε εκεί που ανήκει, στην Série A».

Επόμενος αγώνας της Σάντος είναι αυτός της ερχόμενης Τετάρτης απέναντι στη Ζουβεντούδε, η οποία βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.