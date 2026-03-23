Ο αριστερός μπακ της Φλαμένγκο, Άλεξ Σάντρο, τραυματίστηκε και τέθηκε εκτός για τα φιλικά παιχνίδια της Βραζιλίας απέναντι στη Γαλλία, στις 26 Μαρτίου στη Βοστώνη, και την Κροατία στις 31 Μαρτίου στο Ορλάντο, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23/3), η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Για να αντικαταστήσει τον αριστερό μπακ, ο Ιταλός ομοσπονδιακός τεχνικός της «Σελεσάο», Κάρλο Αντσελότι, κάλεσε τον Καΐκι, που αγωνίζεται στην ίδια θέση στην Κρουζέιρο.

Ο Άλεξ Σάντρο υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο πίσω μέρος του δεξιού μηρού κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα απέναντι στην Κορίνθιανς, όπως ανέφερε ο σύλλογός του σε ανακοίνωση.

Η απουσία του προστίθεται σε εκείνη του τερματοφύλακα της Λίβερπουλ, Άλισον Μπέκερ, ο οποίος αντικαταστάθηκε στην αποστολή από τον Ούγκο Σόουζα της Κορίνθιανς.

Τα συγκεκριμένα φιλικά στις Ηνωμένες Πολιτείες εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026 (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου στη Βόρεια Αμερική), όπου βρίσκεται στον Γ’ όμιλο μαζί με το Μαρόκο, την Αϊτή και τη Σκωτία.