Η βραζιλιάνικη ποδοσφαιρική οικογένεια θρηνεί έναν ακόμα έφηβο που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει. Ο Μικαέλ Λεάντρο ντα Σίλβα, 15 ετών, πρώην παίκτης των ακαδημιών της Σάο Πάολο, σκοτώθηκε το περασμένο Σάββατο όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εν μέσω ενός φιλικού αγώνα στη συνοικία Πόνταλ ντα Μπάρρα, στο Μασεϊό της πολιτείας Αλαγκόας. Το παιδί δεν είχε καμία απολύτως σχέση με όσα προηγήθηκαν της επίθεσης, όμως αυτό δεν εμπόδισε τη σφαίρα να βρει το πρόσωπό του.

Περισσότερα στο paixebala.gr