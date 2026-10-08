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Ο πρώην αμυντικός της Τότεναμ Ραμόν Βέγκα ανακοίνωσε την Τετάρτη (7/10) ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της FIFA στις εκλογές του Μαρτίου, απέναντι στον συμπατριώτη του Τζιάνι Ινφαντίνο. Ο 55χρονος Ελβετός γίνεται έτσι ο πρώτος υποψήφιος που δηλώνει δημόσια ότι θα αμφισβητήσει τον νυν πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Ο Ινφαντίνο ετοιμάζεται να διεκδικήσει νέα θητεία, όμως το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε πίεση. Η αποτυχημένη προσπάθειά του να φέρει ιδιώτες επενδυτές σε μια νέα εμπορική εταιρεία της FIFA, που θα διαχειριζόταν δικαιώματα όπως αυτά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, άναψε φωτιές.

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