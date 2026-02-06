Ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του άνοιξε ο Χάμες Ροντρίγκες, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του MLS, τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, η οποία ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτησή του.

Ο άλλοτε αστέρας της Ρεάλ και της Μπάγερν, ο οποίος πριν τρία χρόνια αγωνίστηκε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ήταν χωρίς ομάδα, μετά τη λύση της συνεργασίας του με την μεξικάνικη Κλαμπ Λεόν, βρίσκοντας εν τέλει επαγγελματική στέγη στον σύλλογο του MLS.

Ο 34χρονος Κολομβιανός διεθνής άσος υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026, ενώ υπάρχει οψιόν επέκτασης έως το τέλος του ίδιου έτους.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τη μεταγραφή μου», ανέφερε ο Ροντρίγκες, στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Μινεσότα, προσθέτοντας: «Ελπίζω να βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να προσφέρω χαρά σε αυτή την πόλη και σε όλους όσοι με εμπιστεύονται».

Η μεταγραφή αυτή βάζει τέλος στην αβεβαιότητα που υπήρχε στην Κολομβία σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής του αρχηγού της εθνικής ομάδας ενόψει του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωτάθλημα MLS ξεκινά στις 21 Φεβρουαρίου.

BTS with No. 10 pic.twitter.com/0xJTQRNj9c — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026