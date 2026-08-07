Η Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με τον με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν, έδωσε τα χέρια με τη Λιλ για να φέρει στο Έτιχαντ τον 19χρoνο Αγιούμπ Μπουαντί.

Μπροστά στο ενδεχόμενο απώλειας του Ρόδρι, οι «Πολίτες» πάτησαν το… γκάζι και έβαλαν σε εφαρμογή το πλάνο διαδοχής του. Με τον νικητή της Χρυσής Μπάλας του 2024 να ετοιμάζει βαλίτσες για… Βαρκελώνη, η Μάντσεστερ Σίτι δεν έχασε χρόνο και έκλεισε τον νεαρό Μαροκινό χαφ, Αγιούμπ Μπουαντί, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Λιλ μέχρι το 2029.

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