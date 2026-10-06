Οι μέτοχοι της Euroleague έδωσαν την απάντησή τους και δεν άφησαν περιθώρια παρερμηνείας. Η πρόταση που κατέθεσε το NBA απορρίφθηκε παμψηφεί στη συνεδρίαση των μετόχων στο Κόμο, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ανάμεσα στις ομάδες που είπαν «όχι».

Η μόνη διαφορά αφορούσε τον τόνο, αφού ορισμένες ομάδες άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης, ενώ άλλες το έκλεισαν ασυζητητί. Ο Ολυμπιακός ήταν από εκείνες που κράτησαν σκληρή στάση και μάλιστα υπήρξαν ομάδες που χαρακτήρισαν την πρόταση πολύ επιθετική και απαράδεκτη.

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