Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η κίνηση κάποιων ανεγκέφαλων να κάνουν διαδικτυακό bullying σε μία νεαρή ποδοσφαιρίστρια για την εμφάνισή της, αμαυρώνοντας την ημέρα που υπέγραψε το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με την Κιλμάρνοκ.
Πιο συγκεκριμένα, σε ποστάρισμα της σκωτσέζικης ομάδας για την μεταγραφή της 16χρονης Σκάι Στάουτ, αρκετοί ήταν αυτοί που έκαναν εμετικά σχόλια για την εικόνα της, λόγω της ακμής του προσώπου της.
Μάλιστα, οι επιθέσεις ήταν τόσο έντονες, που η Κιλμάρνοκ επέλεξε να κατεβάσει τις σχετικές αναρτήσεις από τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ και η ίδια η Σκάι έκλεισε τους προσωπικούς της λογαριασμούς, διαγράφοντας φωτογραφίες και παλαιότερες δημοσιεύσεις της.
Please send your love and support to 16 year old Skye Stout from Scotland, and don’t let the ignorant bullies win. Yesterday, the official page of the Scottish club Kilmarnock women’s team announced that the club had signed a contract with 16-year-old midfielder Skye Stout. A… pic.twitter.com/GVi7QObuwd
— Grassroots (@Teamgrassroots_) August 15, 2025