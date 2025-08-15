Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η κίνηση κάποιων ανεγκέφαλων να κάνουν διαδικτυακό bullying σε μία νεαρή ποδοσφαιρίστρια για την εμφάνισή της, αμαυρώνοντας την ημέρα που υπέγραψε το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με την Κιλμάρνοκ.

Πιο συγκεκριμένα, σε ποστάρισμα της σκωτσέζικης ομάδας για την μεταγραφή της 16χρονης Σκάι Στάουτ, αρκετοί ήταν αυτοί που έκαναν εμετικά σχόλια για την εικόνα της, λόγω της ακμής του προσώπου της.

Μάλιστα, οι επιθέσεις ήταν τόσο έντονες, που η Κιλμάρνοκ επέλεξε να κατεβάσει τις σχετικές αναρτήσεις από τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ και η ίδια η Σκάι έκλεισε τους προσωπικούς της λογαριασμούς, διαγράφοντας φωτογραφίες και παλαιότερες δημοσιεύσεις της.