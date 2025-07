Η Ναόμι Οσάκα (Νο 53), η οποία επέστρεψε στο Wimbledon χωρίς τα χαρακτηριστικά του φαβορί, ηττήθηκε από τη Ρωσίδα Αναστασία Παβλιουτσένκοβα (Νο 50) με 6-3, 4-6, 4-6, γνωρίζοντας έτσι τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του βρετανικού major.

Έχουν περάσει περισσότερα από τέσσερα χρόνια από τότε που η Οσάκα κατέκτησε τελευταία φορά ένα μεγάλο τουρνουά — το Αυστραλιανό Όπεν του 2021 — μια περίοδο που έδωσε μάχη με την κατάθλιψη και γέννησε το παιδί της.

Into 4R for the first time in nine years 🤝

Anastasia Pavlyuchenkova comes from a set down to defeat Naomi Osaka 3-6, 6-4, 6-4 on No.2 Court 💥#Wimbledon pic.twitter.com/0ZwgDsYVc5

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2025