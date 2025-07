Ο Κάρλος Αλκαράθ, δύο φορές κάτοχος του τίτλου, εξασφάλισε την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Wimbledon, επικρατώντας του Βρετανού Κάμερον Νόρι με 6-2, 6-3, 6-3 σε μόλις 1 ώρα και 39 λεπτά – την ταχύτερη νίκη του μέχρι στιγμής στην εφετινή διοργάνωση.

Ο 22χρονος Ισπανός και Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, απέκλεισε τον Νόρι (Νο61), ο οποίος είχε φτάσει στους «16» αποκλείοντας τον προκριματικό Νικολάς Χάρι από τη Χιλή, ενώ ήταν ο τελευταίος Βρετανός που παρέμενε στο τουρνουά.

Στην τρίτη διαδοχική του παρουσία στα ημιτελικά του All England Club, ο Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτς (Νο5), ο οποίος νίκησε νωρίτερα τον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ (Νο20).

The quest for a third consecutive #Wimbledon title continues pic.twitter.com/PHHEe6i8hJ

Παρά το γεγονός ότι ο αγώνας ξεκίνησε με τον Αλκαράθ να χάνει το σερβίς του στο πρώτο γκέιμ και να βρίσκεται πίσω με 0-40 στο δεύτερο, αντέδρασε άμεσα, κάνοντας ανατροπή και κατακτώντας τέσσερα συνεχόμενα γκέιμ για να επιβάλει τον ρυθμό του.

Ήταν μόλις ο δεύτερος φετινός του αγώνα στο Wimbledon που κέρδισε χωρίς να χάσει σετ — ο πρώτος ήταν απέναντι στον νεαρό Βρετανό ερασιτέχνη Όλιβερ Τάρβετ (Νο733), τον οποίο είχε νικήσει σε 2 ώρες και 17 λεπτά στον δεύτερο γύρο.

Στον πρώτο γύρο χρειάστηκε πέντε σετ και πάνω από 4,5 ώρες για να αποκλείσει τον βετεράνο Ιταλό Φάμπιο Φονίνι, ενώ έχασε επίσης σετ τόσο απέναντι στον Γερμανό Γιαν-Λέναρντ Στρουφ όσο και στον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Με τη σημερινή νίκη, ο Αλκαράθ συμπλήρωσε 23 σερί νίκες στο ATP Tour — η τελευταία του ήττα χρονολογείται από τον Απρίλιο — επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική φόρμα του μετά τους τίτλους σε Ρώμη, Ρολάν Γκαρός και Queen’s.

19 wins in a row at #Wimbledon

Carlos Alcaraz defeats Cameron Norrie 6-2, 6-3, 6-3 to reach the semi-finals for the third consecutive year. pic.twitter.com/FFzXV6T6Nb

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2025