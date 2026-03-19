Σε μια συμφωνία-ορόσημο για το γυναικείο μπάσκετ, το WNBA και οι παίκτριες κατέληξαν σε νέα συλλογική σύμβαση που φέρνει θεαματικές αυξήσεις στους μισθούς και αναβαθμίζει συνολικά το οικονομικό πλαίσιο της λίγκας.

Μετά από μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων και έντονες αντιπαραθέσεις, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή. Το ανώτατο όριο μισθών εκτοξεύεται από τα 1,5 εκατομμύρια δολάρια στα 7 εκατομμύρια, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή αλλαγή που αναμένεται να επηρεάσει συνολικά την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα του πρωταθλήματος.

