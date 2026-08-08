Η Ναϊμέγκεν ξεκίνησε με ήττα στο πρωτάθλημα Ολλανδίας της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς έχασε 2-1 από την Τέλσταρ.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League έχοντας αλλαγές στη σύνθεσή της σε σύγκριση με τον αγώνα εναντίον των «ερυθρόλευκων», ηττήθηκε και μάλιστα εντός έδρας πριν τη ρεβάνς με τους Πειραιώτες τους οποίους θα αντιμετωπίσει στο γήπεδό της (11/8).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr