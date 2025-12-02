Ο Λορέντσο Ινσίνιε ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Τορόντο FC και επέστρεψε στην Ιταλία για να φορέσει τη φανέλα της Λάτσιο.

Ο 34χρονος Ιταλός επιθετικός μέσος, μετά από 12 χρόνια σπουδαίας καριέρας με τη φανέλα της Νάπολι, το 2022 έφυγε από τη Serie A για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, υπογράφοντας με τους Καναδούς συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026.

Αποφάσισε όμως να λύσει νωρίτερα το συμβόλαιό του με την Τορόντο FC και να επιστρέψει στην Ευρώπη, ψάχνοντας για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, ο οποίος σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ θα είναι η Λάτσιο, όπου θα βρει τον προπονητή του στη Νάπολι, Μαουρίσιο Σάρι, ο οποίος και εισηγήθηκε την απόκτησή του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Calciomercato» έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως το τέλος της σεζόν, με οψιόν επέκτασης για έναν επιπλέον χρόνο, και την επόμενη εβδομάδα ξεκινά προπονήσεις με τους «λατσιάλι» για να είναι απόλυτα έτοιμος τον Γενάρη. Ο Ινσίνιε στα τρία χρόνια στο Τορόντο είχε 66 συμμετοχές με 15 γκολ στο ενεργητικό του.