Σε πανηγυρικό κλίμα ξεκίνησαν οι εορτασμοί στη Σενεγάλη για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας επί του Μαρόκου στον τελικό της Κυριακής (18/1). Οι πρωταθλητές Αφρικής διέσχισαν την πρωτεύουσα Ντακάρ σε μια εντυπωσιακή παρέλαση, με χιλιάδες φιλάθλους να κατακλύζουν τους δρόμους για να αποθεώσουν τους ήρωές τους.

Η πομπή των «Λιονταριών της Τεράνγκα» ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, με τους παίκτες να επιβαίνουν σε ανοιχτό λεωφορείο και να κατευθύνονται προς το βόρειο προάστιο Πατ ντ’Οίε. Καθ’ όλη τη διαδρομή, ο ήχος από βουβουζέλες, κορναρίσματα και συνθήματα δημιουργούσε εκρηκτική ατμόσφαιρα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

🇸🇳 Incredible scenes in the streets of Dakar as the people of Senegal celebrate their AFCON 2025 victory, with the trophy coming home🏆🎉🔥 pic.twitter.com/ZJHKbU2Nbd — J LINKS BYK (@iam_ailes) January 20, 2026

Οι θριαμβευτές του Ραμπάτ κρατούσαν ψηλά το τρόπαιο και τη σημαία της χώρας, ανταποδίδοντας την αγάπη του κόσμου με χειροκροτήματα και χαιρετισμούς. Η παρουσία τους προκάλεσε κύματα ενθουσιασμού, με τους φιλάθλους να εκφράζουν ανοιχτά τα όνειρά τους για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.

«Το επόμενο βήμα είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Με τον Σαντιό Μανέ στην ομάδα, τίποτα δεν είναι αδύνατο», φώναζαν ενθουσιασμένοι υποστηρικτές, στρέφοντας ήδη το βλέμμα τους στο Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.

Senegal’s trophy parade in Dakar was simply crazy. 🇸🇳🏆✨ The streets turned into a sea of green, yellow and red as the champions celebrated with their people. Pure joy. Pure pride. Pure Africa.#AFCONwithMicky • #AFCON2025 • #Senegal pic.twitter.com/62I1QTTv9v — Micky Jnr (@MickyJnr__) January 20, 2026

Η διαδρομή της παρέλασης περιλαμβάνει τόσο λαϊκές όσο και πιο εύπορες συνοικίες της πόλης, καθώς και την εμβληματική Κορνίς του Ντακάρ, δίπλα στον Ατλαντικό Ωκεανό, μετατρέποντας ολόκληρη την πρωτεύουσα σε μία τεράστια γιορτή.

Παράλληλα, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Ντακάρ, κοντά στο προεδρικό μέγαρο, όπου η εθνική ομάδα αναμένεται να γίνει δεκτή επισήμως από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Μπασιρού Ντιομάγιε Φαγιέ, αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η επιτυχία της εθνικής ομάδας αποτελεί μια σπάνια στιγμή συλλογικής ευφορίας για τη χώρα, η οποία τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονες πολιτικές εντάσεις και κοινωνικές αναταραχές, με δεκάδες θύματα την περίοδο 2021-2024.

Η αποστολή της Σενεγάλης επέστρεψε από το Μαρόκο αργά τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη με ιδιωτική πτήση και κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο την υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της χώρας, ο πρωθυπουργός Ουσμάν Σόνκο, καθώς και μέλη της κυβέρνησης.