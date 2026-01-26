Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο παίκτης με τους περισσότερους αγώνες στον 21ο αιώνα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, που αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Νασρ, ηγείται της κατάταξης που παρουσίασε ενημερωμένη η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), καθώς ξεπέρασε τους 1.300 αγώνες.

Συνολικά, εννέα παίκτες έχουν φτάσει το όριο των 1.000 αγώνων. Ο Σέρχιο Ράμος και ο Λουίς Σουάρες το έκαναν το 2025, ενώ επίσης ο Ρόκε Σάντα Κρουζ έφτασε τους 1.000 αγώνες καριέρας την περσινή σεζόν, αλλά μετράει μόνο 896 από αυτούς ήταν στον 21ο αιώνα.

Συνολικά 36 παίκτες έχουν κάνει 900+ εμφανίσεις, ενώ 22 από αυτούς είναι ενεργοί αυτήν τη στιγμή. Οι Σέρχιο Μπουσκέτς, Ιβάν Ράκιτιτς και Πέπε Ρέινα αποσύρθηκαν το 2025.