Η Μαρσέιγ, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο UEFA Europa League, πέρασε θριαμβευτικά από το «Σταντ Ραϊμόν Κοπά», ξεσπώντας με 5-2 επί της Ανζέ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι μπορεί να προηγήθηκαν με κεφαλιά του Λιλιάν Ραολισόα, που πήρε το «ριμπάουντ» μετά την επέμβαση του Τζέφρι ντε Λάνγκε, αλλά οι παίκτες του Μπρούνο Ζενεσιό αντέδρασαν άμεσα. Από κοντινή απόσταση ο Χιμάντ Αμπντελί ισοφάρισε και με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Νουχούμ Καμισοκό έκανε το 2-1, προτού βγει το ημίχρονο.

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