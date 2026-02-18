Πυρ και μανία με τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα μετά το συμβάν με τον Βινίσιους έγινε ο Φελίπε Μέλο. Ο πρώην Βραζιλιάνος αμυντικός, γνωστός για την έντονη και παθιασμένη προσωπικότητά του, δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξέσπασε κατά του Αργεντινού.

«Φωτιά στους ρατσιστές! Φωτιά στους ρατσιστές!» άρχισε να φωνάζει από το σπίτι του, φορώντας φανέλα της Γαλατασαράι και φανερά εξοργισμένος το… χόντρυνε:

«Η γυναίκα του (Πρεστιάνι) πρέπει να τον απάτησε με έναν μαύρο»!