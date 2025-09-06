Ένα πολύ όμορφο σκηνικό έλαβε χώρα πριν την έναρξη του αγώνα της Αρμενίας με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο πιτσιρικάς που συνόδευσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον αγωνιστικό χώρο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του από τη συγκίνηση και τη χαρά, ξεσπώντας σε λυγμούς δίπλα στον Πορτογάλο.
Ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ αγκάλιασε και χαμογέλασε στον μικρό θαυμαστή του, προσπαθώντας να τον κάνει να νιώσει άνετα.
Priceless ❤️🩹 pic.twitter.com/lfXxqmc5Hy
— TCR. (@TeamCRonaldo) September 6, 2025