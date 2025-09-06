Ένα πολύ όμορφο σκηνικό έλαβε χώρα πριν την έναρξη του αγώνα της Αρμενίας με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πιτσιρικάς που συνόδευσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον αγωνιστικό χώρο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του από τη συγκίνηση και τη χαρά, ξεσπώντας σε λυγμούς δίπλα στον Πορτογάλο.

Ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ αγκάλιασε και χαμογέλασε στον μικρό θαυμαστή του, προσπαθώντας να τον κάνει να νιώσει άνετα.