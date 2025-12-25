Ελεύθερος αφέθηκε, αφού ολοκλήρωσε την κατάθεσή του, στο πλαίσιο της έρευνας για τα ίχνη κοκαΐνης που βρέθηκαν στις τρίχες των μαλλιών του, αλλά και την εν γένει υπόθεση με τα ναρκωτικά που φέρεται να εμπλέκεται, ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν.

Ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου των «κίτρινων καναρινιών», όπως είναι το παρατσούκλι της ομάδας από την Κωνσταντινούπολη, εξασφάλισε την αποδέσμευση του από την κράτηση με περιοριστικούς όρους, καθώς θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

Έτσι το μεσημέρι της Πέμπτης 2ς6 Δεκεμβρίου, επέστρεψε στα γραφεία του συλλόγου μαζί με τους συνεργάτες του, για να αντικρύσει δεκάδες οπαδούς της Φενέρ που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο για να τον υποδεχθούν και να τον στηρίξουν. Ο ίδιος ξέσπασε σε κλάματα συγκινημένος, βλέποντας τη συμπαράσταση των φιλάθλων μετά την περιπέτεια που πέρασε με τη σύλληψή του.

Δείτε βίντεο:

Sadettin Saran gelen yoğun destekten sonra göz yaşlarını tutamadı pic.twitter.com/hY2NdtheH8 — yes context (@yescontextfb) December 25, 2025