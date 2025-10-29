Την πρώτη τους νίκη μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες από τους Νιου Γιορκ Νικς πέτυχαν σήμερα (29/10) τα ξημερώματα οι Μιλγουίκι Μπακς με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με 37 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ο Έλληνας σούπερ σταρ οδήγησε τους Μπακς σε ανατροπή της διαφοράς των 12 πόντων που έχαναν στο ημίχρονο, με το τελικό σκορ να είναι 121-111 για τα «ελάφια».

Giannis is inevitable. 37 PTS | 8 REB | 7 AST | 2 BLK | 73% FG pic.twitter.com/MmlVGOyaHm — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 29, 2025

Ο Greek Freak φρόντισε να στείλει, μάλιστα, ένα μήνυμα σε όλους φωνάζοντας «αυτό είναι το σπίτι μου» μετά από ένα κόψιμο, ένα επιθετικό ριμπάουντ και ένα κάρφωμα στην ίδια φάση.

Άξιος συμπαραστάτης του Αντετοκούνμπο ήταν ο Ράιαν Ρόλινς ο οποίος με τους 25 πόντους του πέτυχε προσωπικό ρεκόρ.

Από τους Νίκς ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 36 πόντους, αλλά ο τραυματισμός του στα μέσα της τέταρτης περιόδου αποδείχθηκε καθοριστικός για την ήττα της ομάδας του.

Ο Μπράνσον τραυματίστηκε ενώ πάλευε για μια χαμένη μπάλα. Αν και προσπάθησε να διατηρήσει τον έλεγχο της φάσης, έχασε τη μπάλα από τον πόνο με τον Αντετοκούνμπο να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία, να καρφώνει και να ξεκινά ένα σερί 8-0 με το σκορ στο 103-103 και 6:13 να απομένουν για τη λήξη του ματς.