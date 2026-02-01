Με πρωταγωνιστές τους Βιρτς και Εκιτικέ, η Λίβερπουλ πέτυχε εντυπωσιακή νίκη με ανατροπή επί της Νιούκαστλ (4-1) στο «Άνφιλντ», στο ματς που ολοκλήρωσε το κυρίως πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι «ανθρακωρύχοι» προηγήθηκαν με τον Γκόρντον στο 36’, όμως οι «κόκκινοι» γύρισαν το ματς πριν την ανάπαυλα, με τον Εκιτικέ να σκοράρει δύο φορές μέσα σε τρία λεπτά. Ο Βιρτς, που είχε και ασίστ, έδωσε τη χαριστική βολή στο 66’, ενώ ο Κονατέ διαμόρφωσε το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις.

Τα αποτελέσματα

Μπράιτον-Έβερτον 1-1 (73′ Γκρος – 90’+7 Μπέτο)

Λιντς-Άρσεναλ 0-4 (27′ Θουμπιμέντι, 38′ αυτ. Ντάρλοου, 69′ Γιόκερες, 86′ Γκάμπριελ Ζεσούς)

Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2 (33′ Κρουπί, 90’+1 Σκοτ)

Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 3-2 (57′ Ζοάο Πέδρο, 70′ Κουκουρέγια, 90’+2 Φερνάντες – 7′ Μπόουεν, 36′ Σάμερβιλ)

Λίβερπουλ-Νιούκαστλ 4-1 (41′, 43′ Εκικικέ, 67′ Βιρτς, 90’+3 Κονατέ – 36′ Γκόρντον)

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ

Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας

Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

Σάντερλαντ-Μπέρνλι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

Άρσεναλ 53 -24αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 46

Άστον Βίλα 46

Τσέλσι 40 -24αγ.

Λίβερπουλ 39 -24αγ.

Μάντσεστερ Γ. 38

Φούλαμ 34

Έβερτον 34 -24αγ.

Μπρέντφορντ 33

Νιούκαστλ 33 -24αγ.

Σάντερλαντ 33

Μπόρνμουθ 33 -24αγ.

Μπράιτον 31 -24αγ.

Τότεναμ 28

Κρίσταλ Πάλας 28

Λιντς 26 -24αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 25

Γουέστ Χαμ 20 -24αγ.

Μπέρνλι 15

Γουλβς 8 -24αγ.